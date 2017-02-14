Москва, 14 февраля, 2017, 12:01 — ИА Регнум. 15 марта (2 марта по старому стилю) 1917 года российский император Николай II отрекся от престола. Прошло 100 лет, но люди до сих пор по-разному оценивают это событие, которое положило конец российской монархии. Примечательно, что 32% опрошенных никогда не задумывались над этим и затруднились выразить свое мнение о Февральской революции 1917 года. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Революционные солдаты. Февраль 1917

23% считают, что положительные и отрицательные последствия крушения монархии компенсируют друг друга. 21% думают, что крушение монархии привело Россию на путь утраты своего национального и государственного величия.

Между тем, 45% опрошенных близка точка зрения, что Февральская революция 1917 года сама по себе не имела никакого значения, это лишь первый, предварительный этап Октябрьской революции.

А 32% склоняются к тому, что Февральская революция была этапом на пути к Великой Октябрьской социалистической революции, создавшей первое в мире государство рабочих и крестьян. Более трети жителей России затруднились ответить. Как показал опрос, единства среди тех респондентов, кто дает какие-либо оценки этому событию, нет.

Опрос проведен 20 — 23 января 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.