Москва, 14 февраля, 2017, 11:47 — ИА Регнум. В течение последних 100 лет в России существовали различные формы государственного правления. По мнению 32% граждан РФ жизнь в стране лучше в настоящее время — во времена правления Владимира Путина. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

Второе место после Путина занял лидер советской эпохи Леонид Брежнев. Ситуацию в стране во времена его правления считают идеальной 29% российских граждан. 24% затруднились ответить.

По 6% опрошенных отдали свои голоса за времена до революции 1917 года и во времена правления Сталина. Перестройку и времена правления Ельцина добрым словом вспоминают лишь 2% и 1% соответственно.

Опрос проведен 20 — 23 января 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.