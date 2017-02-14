Москва, 14 февраля, 2017, 10:40 — ИА Регнум.



Pixabay.com Гомеопатические средства

То или иное описание понятия «гомеопатия» смогли дать 46% жителей России. Как правило, они представляют, что оно относится к области медицины (15% — «лекарство из природных средств», 9% — «лечебное средство» и т.д.), но точное определение дать не смогли. Такие данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В числе респондентов, знающих, по их словам, что такое гомеопатия, пользовались гомеопатическими средствами лично/лечились родственники 49%, или 23% от всех опрошенных жителей России, при этом они в большинстве своем уверены в действенности гомеопатии. Так, 42% говорят, что гомеопатия помогала часто, 25% — иногда, а 27% отмечают, что как правило она не давала положительного результата.

Среди всех опрошенных, кто дал то или иное определение «гомеопатии» (46%), эффективность гомеопатических средств скорее оценивается невысоко: 45% считают, что они не способствуют выздоровлению больных, а в положительный эффект верят 32%.

Предложение Российской академии наук запретить гомеопатию в государственных больницах, а в аптеках не продавать гомеопатические средства под видом лекарств поддерживают 46% граждан РФ, имеющих какое-то представление о гомеопатии. В то же время против инициативы высказываются 46%, причем более других не согласны люди, применявшие гомеопатию (сами или члены семьи) — 57%, а среди них еще более те, кто отмечают ее эффективность (74%).

Опрос проведен 8−9 февраля 2017 года. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.