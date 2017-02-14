Улан-Удэ, 14 февраля, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Врио главы Бурятии Алексей Цыденов, назначенный на эту должность 7 февраля, заявил, что республике нужно отстаивать интересы озера Байкал на всех уровнях власти.

Kirsten Buerger Байкал. Шаман-скала

По словам Цыденова, вопрос снижения уровня озера требует отдельного рассмотрения, а также принятия какого-либо компромисса с жителями Иркутской области по работе ГЭС.

«Примерный случай, может, и не совсем подходящий. В Финляндии за всю историю был единственный смертельный приговор с расстрелом для того, кто прокопал канал из Ладоги и ошибся в расчетах. На полтора метра упал уровень воды, обмелели каналы и реки в самой Финляндии, встали мельницы, кузницы и остальное. Это я к тому, что во все времена и везде вопросы водообеспечения, влияющие на жизнь людей на большой территории, остаются очень важными. Поэтому вопросом урегулирования воды в Байкале будем заниматься на всех уровнях власти. Точно не до шуток», — цитирует Алексея Цыденова «Байкал-Daily».

Напомним, с середины 90-х годов XX века в результате естественных колебаний гидрометеорологических условий в Байкальском регионе зафиксировано снижение годового количества осадков, что привело к устойчивому уменьшению полезного годового притока воды в озеро Байкал. Как сообщили ИА REGNUM в Минприроды РФ, в 2016 году гидрологическая и водохозяйственная обстановка на озере Байкал «несколько улучшилась». Количество выпавших осадков увеличилось до 60−85% нормы, наполнение составило 79 см. Полезный приток в озеро Байкал в течение 2016 года достигал 60−75% обеспеченности, составив в различные месяцы в среднем 70−80% нормы.

По состоянию на 10 января текущего года средний уровень озера Байкал достигал 456,13 м ТО, что на 17см выше, чем на 10 января 2016 года. По словам руководителя Росгидромета Александра Фролова, в первом квартале 2017 года намечается постепенное улучшение водохозяйственной обстановки в бассейне Байкала. В частности, ожидается, что минимальный уровень озера в 2017 году будет на 11−15 см выше, чем в 2016-м, а сам ход уровня воды в озере в период январь — апрель 2017 года будет близок к тому, который наблюдался в это же время в 2015 году.

Напомним, Алексей Цыденов был назначен врио главы Бурятии 7 февраля. Он сменил на посту руководителя региона Вячеслава Наговицына, который ушел в отставку, не дождавшись окончания срока своих полномочий. Объясняя свое решение, Наговицын заявил, что Бурятии нужны перемены. Также он подчеркнул, что не пойдет на третий срок. Однако, по мнению ряда экспертов, решение Наговицына об отставке все-таки было инициировано Кремлем.

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