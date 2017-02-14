Москва, 14 февраля, 2017, 10:21 — ИА Регнум. В Москве создан сервис для коммерческих перевозчиков, позволяющий обмениваться информацией о водителях и следить за их репутацией. Воспользоваться сервисом смогут все транспортные компании, работающие в рамках госконтракта, сообщается 14 февраля на сайте столичной мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель маршрутки

База данных будет включать сведения о местах работы водителей, о том, почему они были уволены, а также об их участии в ДТП и полученных штрафах. Также в программе будут указаны наличие разрешения на трудовую деятельность в России для граждан других государств и итоги медицинского обследования.

Как пояснил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов, специальный сервис был создан по требованию правительства Москвы с целью повышения безопасности пассажирских перевозок и для того, чтобы помочь транспортным компаниям выбрать водителей.

«Если водитель грубо нарушает правила, об этом будут знать все городские перевозчики, то есть большая часть его потенциальных работодателей. Мы также готовы предоставить доступ к программе сотрудникам правоохранительных органов», — пояснил он.