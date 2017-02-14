Южно-Сахалинск, 14 февраля, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Первая в 2017 году неделя действий против удобных флагов стартовала в Дальневосточном Федеральном округе. Самое большое количество нарушений, как и раньше, отмечается на Сахалине, передает корреспондент ИА REGNUM .

Петр Матвеев. Юный моряк

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Неделя борьбы с удобными флагами будет проходить с 14 по 17 февраля. За это время представители Международной Федерации транспортных рабочих и Российского профсоюза моряков проверят российские и иностранные суда с российскими экипажами на борту. В ходе рейдов будут проверены условия труда, своевременность выплаты морякам заработной платы. Большое внимание проверяющие уделят выполнению судовладельцами новых поправок к Сводной Конвенции Международной организации труда от 2006 года, которые вступили в силу 17 января текущего года.

«Новые требования призваны обеспечить морякам гарантии на выплату компенсаций в связи с потерей трудоспособности или смертью моряка в результате несчастного случая и репатриацию за счет судовладельца. В соответствии с поправками, моряк признается брошенным, если судовладелец не в состоянии нести расходы на репатриацию, оставил экипаж без необходимой материальной поддержки и помощи, в одностороннем порядке разорвал трудовые отношения с моряком и в том числе не выплачивал зарплату более двух месяцев», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.

По словам Николая Суханова, печальную «пальму первенства» в плане нарушения прав моряков по-прежнему удерживает Сахалинская область.

«Там даже нет представительства РПСМ. Когда-то было, там работал наш замечательный коллега, прекрасный специалист Геннадий Мишин. Его буквально под страхом смерти, угрозами выжили из островного региона», — сообщил Суханов.

Практически на протяжении всего 2016 года ИА REGNUM писало о сахалинской судоходной компании «ВИП-строй холдинг», ограбившей десятки моряков, которые и поныне вынуждены обивать пороги различных инстанций, в надежде получить заработанные тяжелым трудом деньги.

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Как этот суд начался и, главное, чем он закончился, рассказали бывшие члены экипажа теплохода «Порт Мей», управлял которым некто Иван Пивнев — предприниматель из Южно-Сахалинска.

«Сначала мы обратились в Ванинскую транспортную прокуратуру. Но наши заявления отправили на Сахалин. Там очень долго нам пытались отказать в возбуждении уголовного дела. Мы писали жалобы, даже уже и не помню, сколько. Дело, все-таки, возбудили. Потом был суд. Его несколько раз переносили. Дошло до того, что помощник судьи обзванивала нас и от имени обвиняемого и его адвоката предлагала дело прекратить. Мы, конечно, отказались». — рассказал бывший старший механик т/х «Порт Мей» Александр Буторин.

Суд состоялся 28 декабря 2016 года. После новогодних праздников моряки получили по почте «Решение», которое повергло их в ступор.

«Там написано, что судовладелец Пивнев — нищий, у него тяжелое материальное положение. Настолько тяжелое, что даже судебный штраф ему разбили на 2 месяца. А еще там написано, что он выплатил нам зарплату полностью — мне, например, по 16 тысяч рублей за месяц. А еще там написано, что мы согласились с прекращением уголовного дела в отношении Пивнева. Но мы не соглашались!», — рассказал бывший второй механик того же судна Игорь Краморчук

Матросу все того же судна сахалинский суд «узаконил» заработную плату в 234 доллара США. В рублевом эквиваленте.

Узнав об этом, председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов не смог сдержать эмоций:

«Этого просто не может быть! Ну, не может судья не знать таких элементарных вещей! Российская Федерация ратифицировала Международную Конвенцию о заработной плате моряков. Это серьезный документ, подписанный Президентом! Согласно этому документу, минимальная базовая ставка матроса составляет не менее 614 долларов США в месяц. Это, подчеркиваю, базовая ставка. На нее «накручиваются» выплаты за переработки и прочее. То есть, матрос на судне под российским флагом должен получать базовую ставку не менее 40 тысяч рублей. И на эту ставку уже идут всевозможные надбавки. Я просто не могу поверить, что судья не знает таких элементарных вещей», — возмутился Николай Суханов.

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Но, как выясняется, судья сахалинского суда может и не такое. Как рассказали моряки, обзванивая их по телефону с предложением о прекращении уголовного дела, помощник судьи ссылалась на то, что «эксперты доказали, что Иван Пивнев ничего морякам не должен».

«Но нас ни с какой такой экспертизой не знакомили! Это ведь обязаны были сделать до суда!», — возмущаются моряки.

Кстати, из решения сахалинского суда моряки узнали, что господин Пивнев уже не является генеральным директором ООО «Вип-строй холдинг». Кто теперь руководит этой компанией, ей ли принадлежат суда «Порт Мей» и «Ст.Винд», получившие страшную известность среди дальневосточных моряков, также не известно. В Интернете моряки нашли сайт некой компании «Пивнев Шиппинг Лайт», которая предлагает услуги морских грузовых перевозок на указанных теплоходах.

«Суда — под арест. Судовладельца — сажать!»

«Мы сейчас готовим очень серьезные обращения и в Генеральную прокуратуру, и в Правительство РФ. Именно по поводу этих судов. Потому, что поток жалоб на обман моряков, на отсутствие страхования жизни на этих судах, на невыплату заработной платы — он не иссякает! У нас скопились целые тома жалоб и переписки с правоохранительными органами по этим судам и по этому судовладельцу. Сейчас речь пойдет о том, чтобы на эти суда не выдавались страховые документы. Мы будем проверять есть ли у них регистровые документы, а если есть, то кто и каким образом их выдавал. Эти суда необходимо срочно арестовывать. А судовладельца — сажать! Но сделать это трудно. К нам они в Приморье не заходят, работают из Невельска на Сахалине. А там, судя по всему, никто их не беспокоит. Но сейчас — новые правила. Сейчас не важно — кто судовладелец. К тому же, с указанными теплоходами вообще все очень сложно: владеет компания «Совфрахт», менеджером является иностранная компания «Rene Shipping», сахалинское ООО «ВИП-строй холдинг» было, насколько я помню, представителем «Совфрахта», а кто там управляет сейчас — неизвестно. Но сейчас многое изменилось. Сейчас арестовывается судно. А судовладелец, как правило, находится быстро. Тот же Пивнев, когда мы здесь, в Приморье, арестовывали его суда, прямо у нас в офисе РПСМ выплачивал зарплату морякам. И не те копейки, что указал в своем так называемом решении сахалинский суд, а зарплату в соответствии с Международной Конвенцией.», — сообщил Николай Суханов.

ИА REGNUM сообщало, что в декабре 2016 года моряки еще одной сахалинской компании — ООО «Парус» — объявили забастовку в порту Амстердама. Сахалинский судовладелец поначалу пытался отказаться от долга, заявляя, что ничего экипажу не должен. И только вмешательство Международного профсоюза моряков заставило недобросовестного судовладельца выплатить людям долг в полном объеме, а сахалинских следователей — начать проверку. Сегодня моряк, которому судовладелец не платит зарплату, может сойти на берег и обратиться в местное отделение РПСМ. Там ему помогут опытные юристы. РПСМ может принять экстренные меры, вплоть до ареста судна. Но в морской, рыбацкой, судоходной и портовой Сахалинской области отделения РПСМ — нет.