Пекин, 14 февраля, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте ЦБ КНР, по состоянию на 14 февраля паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,8806, таким образом главный финансовый регулятор страны укрепил национальную валюту сразу на 92 базисных пункта.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Доллар. ВВП

Укрепление юаня, начавшееся в начале февраля, является ответной реакцией на контролируемую девальвацию юаня, проводимую властями КНР в ноябре-декабре, когда китайская валюта на протяжении нескольких недель обновляла исторические минимумы 2008 г.

Как отмечают европейские и американские эксперты, с помощью данной меры Пекин стремится стимулировать рост экспорта китайских товаров и услуг — единственного инструмента для поддержания темпов восстановления национальной экономики. В Пекине данную версию продолжают отрицать, ссылаясь на то, что скачки юаня вызваны финансовой политикой третьих стран.

Резкое удешевление юаня могло быть вызвано переводом активов третьих стран в другие валюты, пишет «Синьхуа».

За последние 14 месяцев национальная валюта КНР «подешевела» по отношению к доллару США более чем на 4%. Многие международные аналитики опасаются, что из-за девальвации юаня могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 10 февраля курс юаня к доллару США составил 6,8819. Центральный паритетный курс юаня по отношению к доллару США основан на средневзвешенных ценах, предлагаемых брокерами перед открытием рынков межбанковских операций каждый рабочий день.