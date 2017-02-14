Каир, 14 февраля, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Группа специалистов собирается приступить к поиску тайных помещений в гробнице фараона Тутанхамона, которая была открыта в 1922 году. В исследовании будут задействованы радары, способные проникать почти на 10 м, сообщает портал Seeker.

Головной убор со знаками власти фараона из гробницы Тутанхамона

Тестирование оборудования намечено на конец февраля, непосредственное исследование археологи начнут к концу текущего года. Новое исследование станет третьим за последние два года. В 2015 году ученые предположили, что в гробнице Тутанхамона есть скрытые комнаты. Дело в том, что сканирование гробницы показало присутствие металлических и органических предметов между стенами. Вероятно, именно там могут быть скрытые помещения.

В настоящее время правительство Египта позволило ученым выполнить полное и окончательное исследование как места захоронения фараона, так и прилежащей территории. По одной из версий, в тайной комнате находится гробница Нефертити — легендарной царицы Египта, умершей 10 годами раньше Тутанхамона.

«Кто знает, что может находиться под землей. Это будет последнее исследование. Мы найдем ответ с вероятностью в 99%», — говорят специалисты.

Напомним, 6 ноября 1922 года британский археолог и египтолог Говард Картер и его соотечественник, собиратель древностей Джордж Карнарвон обнаружили могилу Тутанхамона — фараона Древнего Египта из XVIII династии Нового царства, период правления которого пришелся, предположительно, на 1332—1323 годы до н. э. Находка стала итогом шестилетней поисковой экспедиции и главной сенсацией современной египтологии.