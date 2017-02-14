Киев, 14 февраля, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Украине, которая испытывает нехватку антрацитового угля для электростанций, «даже не стоит рассматривать» возможность импорта электроэнергии из Российской Федерации. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в эфире телеканала ICTV.

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«Я убежден, что импорт электроэнергии из России даже не стоит рассматривать, потому что его не будет у нас, — сказал украинский министр. — И мы будем делать все для того, чтобы отказаться от этой позиции».

Насалик также добавил, что введение временных «чрезвычайных мер» позволит снизить риски возникновения дефицита в Объединенной энергосистеме Украины.

13 февраля глава Минэнерго Украины Игорь Насалик в эфире телеканал «112.Украина» заявил, что после прекращения поставок антрацитового угля из Донбасса альтернативной этому углю может стать только импорт угля или газа из РФ.

«Остается 2 только варианта: или Россия по импорту, или российский газ на газомазутные блоки — эти две альтернативы», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, угроза прекращения поставок антрацитового угля из Донбасса на Украину возникла после начала блокады украинскими националистами грузового железнодорожного сообщения с ДНР и ЛНР.

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