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Минэнерго Украины: уголь из Донбасса может заменить только уголь из РФ

Экономика
Из Донбасса уголь на Украину больше не поступает
Александр Дейнека. Донбасс. 1947 Александр Дейнека. Донбасс. 1947

Киев, 13 февраля 2017, 20:35 — REGNUM  Министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил, что после прекращения поставок антрацитового угля из Донбасса альтернативной этому углю может стать только импорт угля или газа из Российской Федерации. Об этом глава Минэнерго Украины заявил сегодня, 13 февраля, в эфире телеканал «112.Украина».

Насалик заявил, что Украина не может закупить уголь в ЮАР, так как эта страна уже заключила контракты с другими странами на поставку своего угля. Эти контракты продлятся как минимум до апреля этого года.

«Остаётся два только варианта: или Россия по импорту, или российский газ на газомазутные блоки — эти две альтернативы», — с прискорбием сказал министр.

Напомним, ранее Минэнерго Украины и компания «Укрэнерго» предложили правительству ввести чрезвычайное положение в связи с тем, что из Донбасса перестали поставлять антрацитовый уголь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, радикальные вооруженные группировки, сражавшиеся в Донбассе на стороне Киева, заблокировали последний участок железнодорожного пути, по которому из народных республик Донбасса на Украину поставлялся уголь. Донбасс обеспечивал более трети украинского потребления угля.

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