Чувашия, 8 февраля, 2008, 08:36 — ИА Регнум. 8 февраля - День российской науки. По традиции в этот день Минобразования Чувашии совместно с советом ректоров вузов республики собирает научную общественность для обсуждения социально важных вопросов жизни и развития личности человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства. Нынешняя межвузовская научно-практическая конференция посвящена Году семьи в России и Году добрых дел в Чувашии и называется "Семья в современном обществе: от традиций к инновациям".

В программе конференции: награждение победителей ежегодного республиканского конкурса научно-исследовательских работ студентов, аспирантов, молодых ученых и научно-технических работников "Наука XXI века" и работа по секциям. На шести секционных заседаниях планируется заслушать более 170 докладов, на которых представители научной общественности обсудят вопросы по решению демографических и социально-психологических проблем семьи, экономические, правовые и другие аспекты развития семьи. Для участия в конференции приглашены представители научной общественности, органов власти и средства массовой информации. Всего в феврале в учреждениях высшего профессионального образования Чувашии пройдет более 60 научных конференций, семинаров, круглых столов.

Научно-технический комплекс Чувашии представляет собой ряд организаций, осуществляющих научную, научно-техническую деятельность и подготовку научных кадров. Основная часть научного потенциала сосредоточена в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова, Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева, Чебоксарском кооперативном институте (филиале) АНО ВПО Центросоюза РФ "Российский университет кооперации", Чувашской государственной сельскохозяйственной академии, а также в ОАО "ВНИИР", Чувашском государственном институте гуманитарных наук, Чувашском республиканском институте образования, Чебоксарском филиале главного ботанического сада. Всего, по данным статистики, 14 организаций (учреждений) Чувашии выполняют научные исследования и разработки. Созданы научный центр коллективного пользования в области нанотехнологий (ЧГУ), лаборатория Российской академии наук "Механика предельного состояния" (ЧГПУ), научно-технологический парк "Чувашия" (ЧГУ), научно-исследовательская лаборатория экспериментальной биологии (ЧГПУ), которые решают задачи создания надотраслевой научно-образовательной и производственной среды, принципиально нового технологического базиса экономики Чувашии.

В сфере бизнеса создается специализированная инфраструктура, занимающаяся прикладными исследованиями в области создания новых производственных технологий и техники. Например, научно-исследовательским центром концерна "Тракторные заводы" в 2007 году разработана проектно-конструкторская документация, изготовлены промышленные образцы новых сельскохозяйственных тракторов класса 5.0-6.0, проведены испытания бульдозера Т-40.01 и ведется подготовительная работа по испытанию новых трубоукладчиков ТГ-511. Выполнено научно-исследовательских работ на сумму более 115 млн рублей. Аналогичная работа ведется научными сотрудниками ОАО "НПК "Элара" (выполнено более 70 прикладных научных исследований на сумму 60 млн рублей), ОАО "Химпром" и ряда других предприятий.

В 2007 году в аспирантурах и докторантурах при вузах республики обучалось 811 человек. За прошедший год защищено 80 кандидатских и шесть докторских диссертаций. В республике действуют пять диссертационных советов (по техническим, историческим, философским, физико-математическим и сельскохозяйственным наукам), 75 научных школ. Проводятся научные исследования более чем по 100 направлениям технических, естественных и гуманитарных наук. В 2007 году исследования проводились по 196 темам. Общий объем финансирования научных исследований составил более 45 млн рублей.

Ежегодно, примерно в два раза, растет число проектов-участников конкурсов, проводимых научными фондами. В 2007 году 36 научных проектов из Чувашии поддержаны российскими государственными научными фондами. Одним из стимулирующих факторов развития исследований в области естесственно-математических и технических наук является научно-изобретательская и патентно-лицензионная деятельность. В 2007 году вузами республики получено более 40 патентов, в том числе 20 получены преподавателями Чувашского государственного университета им.И.Н.Ульянова, например, патенты на изобретение авторов В.Г. Петрова, С.А. Митюшиной "Способ модификации битумов полиуретанами"; В.А. Табакова, В.В. Никитина "Способ прогнозирования уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией в регионе".

Всего научным сообществом республики за прошедший год было подано: 131 заявка на изобретение, 58 заявок на полезную модель, 15 заявок на промышленный образец и 55 заявок на товарные знаки и знаки обслуживания.

В 2008 году 295 студентов, аспирантов и молодых преподавателей вузов получают президентскую стипендию за особую творческую устремленность в размере 1500 рублей.