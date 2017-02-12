Неаполь, Италия, 12 февраля, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Американский эскадренный миноносец USS Porter, оснащенный управляемым ракетным оружием, покинул акваторию Черного моря. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает штаб-квартира 6-го флота ВМС США.

DVIDSHUB Ракетный эсминец USS Porter

Сообщается, что эсминец покинул акваторию Черного моря после того, как выполнил там «операцию по обеспечению безопасности». Также боевой корабль осуществлял взаимодействие с «союзниками и партнерами» США в регионе, в частности, участвовал в международных учениях Sea Shield 2017.

Напомним, американский боевой корабль вошел в Черное море 2 февраля. США вынуждены осуществлять постоянную ротацию своих боевых кораблей в Черном море, так как конвенция Монтре не позволяет военным кораблям нечерноморских стран находится в акватории Черного моря более 21 дня.

Американские боевые корабли постоянно заходят в Черное море в рамках доктрины сдерживания России.