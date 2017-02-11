Москва, 11 февраля, 2017, 04:45 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывания главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, выразившей сомнения в решимости США сохранять санкции в отношении России.

Pixabay.com Флаг ЕС

«Могерини заявила, что не уверена в решимости США сохранять санкции — в отличие от ЕС. Но и ЕС не железобетонный альянс: трещины неизбежны», — написал сенатор 11 февраля в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее Федерика Могерини после переговоров с представителями администрации США заявила, что Брюссель и Вашингтон согласились в необходимости сохранения санкций до полного выполнения Минских договорённостей. В то же время она призналась, что не уверена в том, «продолжит ли это оставаться общей позицией».

По словам Могерини, у неё остались «сомнения», которые разделяют даже «республиканцы и демократы в Конгрессе», обеспокоенные возможностью «примирительной позиции» президента США Дональда Трампа по отношению к Москве.