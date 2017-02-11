Ашхабад, 11 февраля, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Очередные выборы президента Туркменистана состоятся завтра, 12 февраля. Таким образом завершится масштабная предвыборная кампания, которая проводилась в стране с 24 октября 2016 года. Зарегистрироваться для участия в выборах кандидаты могли вплоть до 17 января 2017 года, а досрочное голосование началось уже 2 февраля. Как сообщили в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Туркменистана, данной процедурой могут воспользоваться граждане страны, которые находятся в командировке или в отпуске заграницей, либо те, кто не сможет оказаться на своем избирательном участке 12 февраля.

PavelD Карта-флаг Туркмении

«За рубежом избирателей ждут 39 избирательных участков при дипломатических миссиях Туркменистана. Проголосовать люди могут с 7 до 19 часов», — пояснили в Центральной избирательной комиссии по выборам.

Сегодня кандидаты, согласно действующему законодательству, приостановили активную избирательную кампанию. Предполагается, что жители должны провести 11 февраля в спокойной атмосфере, подробно изучить программы кандидатов и подготовиться к выборам.

По информации комиссии, всего на главный пост в стране претендуют девять кандидатов. Среди них — замруководителя Марыйского региона Джуманазар Аннаев, директор Сейдинского нефтеперерабатывающего завода Рамазан Дурдыев, замруководителя Дашогузского региона Меретдурды Гурбанов, заместитель председателя Государственного объединения пищевой промышленности Максат Аннанепесов, начальник главного управления экономики и развития Ахалского региона Сердар Джелилов, генеральный директор производственного объединения «Гарабогазсульфат» Сулейманнепес Нурнепесов, председатель Марыйского регионального комитета Аграрной партии Дурдыклыч Оразов и действующий президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

В комиссии также сообщили, что предвыборная кампания была проведена с соблюдением всех международных стандартов, каждый этап был реализован своевременно. Выборный процесс также будет проходить в соответствии с действующим законодательством и при участии наблюдателей из числа жителей страны, а также представителей авторитетных международных организаций.

Так, в средствах массовой информации появлялись сообщения, что мониторингом выборов будут заниматься в том числе иностранные наблюдатели из миссии Содружества Независимых Государств, Шанхайской Организации Сотрудничества, Организации Объединенных Наций, Организации исламского сотрудничества, группы оценщиков Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

«Наблюдателям предоставлена возможность посещать избирательные участки столицы и регионов, как перед выборами, так и непосредственно в день голосования», — уточнили в центральной избирательной комиссии Туркменистана по выборам.

По словам руководителя штаба миссии наблюдателей на президентских выборах в Туркменистане от СНГ Евгения Слободы, приглашение комиссии по выборам демонстрирует стремление государства к «дальнейшей демократизации общества».

«Власти показывают заинтересованность в проведении честных и открытых выборов. Кроме того, приглашение ЦИК — признание авторитета миссии», — пояснил он.

Как отмечают в комиссии Туркменистана по выборам, только число национальных наблюдателей составит 3223 человека.

Согласно законодательству, в день выборов они получат право присутствовать на заседаниях избирательных комиссий, при опечатывании избирательных урн, на избирательных участках перед началом голосования и во время его проведения, при подсчете голосов, а также при определении результатов выборов по избирательным участкам и подведении общих итогов.

Предыдущие выборы президента Туркменистана проходили в 2012 году. Всего в электоральной процедуре принимало участие восемь кандидатов, а победу одержал действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов с результатом 97,14% голосов. Тогда по итогам выборов миссия СНГ провела пресс-конференцию, на которой было отмечено, что президентская кампания прошла «с соблюдением норм этики, корректно, в спокойной обстановке». При этом отдельно отмечалось, что жалоб и заявлений от избирателей «не поступало».

С избранием на пост президента Гурбангулы Бердымухамедова в 2012 году поздравили президент России Дмитрий Медведев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Турции Абдулла Гюль, президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидеры других стран.