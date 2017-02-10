Бухарест, 10 февраля, 2017, 19:27 — ИА Регнум. МИД Румынии не согласен с заявлением директора четвертого европейского департамента МИД РФ Александра Боцана-Харченко о том, что Бухарест ведет антироссийскую и русофобскую политику, а Румыния после размещения на своей территории системы противоракетной обороны США является угрозой для РФ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе румынского МИД, в ведомстве считают такую риторику «неадекватной».

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В румынском внешнеполитическом ведомстве отметили, что ранее неоднократно заявляли о том, что система ПРО в Девеселу «не направлена против России и носит исключительно оборонительный характер». Эта позиция, как отмечают в Бухаресте, прописана и в итоговой декларации Саммита НАТО 2016 года.

«Повторение в публичном пространстве риторики, которая не принимает во внимание все эти элементы, не является адекватным и никоим образом ни соответствует конструктивному подходу», — добавили в румынском МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Боцан-Харченко заявил накануне, что Румыния, проводящая русофобскую политику и разместившая на своей территории американские ПРО, стала страной-форпостом, который представляет угрозу для безопасности России. Такая ситуация, по словам дипломата, заметно осложнит взаимодействие и сотрудничество Москвы с Бухарестом.