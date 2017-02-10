Воронеж, 10 февраля, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Серийное производство модернизированного пассажирского лайнера Ил-96−400М будет запущено на Воронежском акционерном самолетостроительном обществе (ПАО «ВАСО»). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации 10 февраля, между ОАК и Авиационным комплексом им. Ильюшина заключен контракт на проведение опытно-конструкторских работ по созданию модернизированного пассажирского самолета Ил-96−400М.

Alex Snow Самолёт Ил-96-400

Программа создания нового Ил-96−400М, добавили в ОАК, предусматривает также запуск серийного производства, разработку и внедрение системы государственной поддержки продаж самолетов лизинговыми компаниями, разработку и внедрение системы послепродажного обслуживания.

Широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет Ил-96−400М создается как дальнейшее развитие самолета Ил-96−300. Фюзеляж авиалайнера будет удлинен на 9,65 метров, в качестве силовой установки будут использоваться более мощные двигатели ПС-90А1 взамен ПС-90А, что позволит повысить топливную эффективность. Новый самолет сможет перевозить одновременно до 390 пассажиров, причем пассажирам обещают высокий уровень комфортности — доступ к интернету, телевидению, спутниковой связи. На самолете будет установлен современный пилотажно-навигационный комплекс, с которым Ил-96−400М отвечает всем требованиям ИКАО к самолетам подобной размерности.

Серийным производством нового лайнера займутся воронежские самолетостроители — на ПАО «ВАСО».

Первый опытный экземпляр самолета должен подняться в небо в 2019 году.

ПАО «ВАСО» входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Выпускает широкофюзеляжные лайнеры Ил-96−300, Ил-96−400, ближнемагистральные самолеты Ан-148. В рамках кооперации ВАСО изготавливает узлы и агрегаты для отечественного самолета Sukhoi SuperJet 100, европейского концерна Airbus, Ан-148 украинской сборки, Ил-76МД-90А. Также на предприятии ведется сборка опытного образца военного транспортного самолета Ил-112В.