Москва, 10 февраля, 2017, 14:14 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган конструктивно и детально обсудили произошедший в Сирии инцидент с авиаударом российских ВКС по турецким военным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Эрдоган

По его словам, Путин выразил соболезнования и сожаление в связи с гибелью трех турецких военнослужащих. Также главы государств обсудили двусторонние отношения, в том числе в контексте подготовки к Совету высшего уровня, который состоится в марте в России.

Спора по факту произошедшего нет — его причины понятны, сказал Песков. При нанесении авиаудара российские ВКС пользовались координатами, предоставленными турецкими военными. «И в пределах этих координат турецких военных быть не должно было», — подчеркнул Песков.

Избежать повторения таких непреднамеренных инцидентов поможет совершенствование механизмов координации между российскими и турецкими военными. При этом ошибкой турецкой разведки Песков передачу неверных координат не назвал.

Как сообщало ИА REGNUM, ВКС РФ нанесли непреднамеренный удар по военным Турции 9 февраля в районе сирийского города Эль-Баб. ВС Турции в это время атаковали позиции террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Погибли трое турецких военнослужащих, еще 11 — ранены.