Санкт-Петербург, 10 февраля, 2017, 14:02 — ИА Регнум. Катастрофическая ситуация с невыплатой зарплат шахтерам города Гуково в Ростовской области является системной проблемой для России. Об этом сегодня, 10 февраля, заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Ольга Голодец

Голодец не подтвердила, что региональные власти обязали или собираются обязать ежемесячно отчитываться о прогрессе по выплатам зарплат перед Государственной думой, как предлагал депутат Николай Коломейцев во время обсуждения этого вопроса в нижней палате парламента.

«Роструд держит ситуацию на контроле в постоянном режиме, независимо ни от каких обсуждений, — заявила Ольга Голодец. — Мы понимаем всю сложность ситуации, и, надеюсь, нам удастся довести (работу) до конца, потому что проблема является системной и должна быть решена на государственном уровне».

Из 300 млн рублей задолженности работникам шахты уже выплатили 118 млн рублей.

«Мы подробно обсуждаем, ведем дискуссии с представителями работников, профсоюзами, надеюсь, что в ближайшее время те проекты законодательных актов, которые готовят профсоюзы вместе с Минтрудом, станут реальностью в нашей стране, чтобы таких проблем больше не существовало», — заключила Ольга Голодец.

После банкротства ГК «Кингкоул» работникам предприятий, входящих в ее состав, задолжали 320 млн рублей. С августа 2016 года частично погашают долги перед горняками угледобывающих предприятий «Замчаловский антрацит», «Горный проходчик», «Ростовгормаш» и «Алмазная». По последней информации, целиком задолженность будет ликвидирована к 1 июля.