Минск, 10 февраля, 2017, 13:19 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Белоруссии сегодня фактически подтвердила, что за решением о выдаче блогера Александра Лапшина Азербайджану стоит лично Александр Лукашенко, а белорусские суды и прокуратура лишь пытались придать экстрадиции правовой статус. Также представитель генеральной прокуратуры Белоруссии заочно опроверг слова Александра Лукашенко о том, что Лапшин был задержан, согласно решению Интерпола.

ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Блогер Александр Лапшин, задержанный в Белоруссии и переданный Азербайджану, был объявлен не в международный, а в межгосударственный розыск», — сообщил РИА Новости представитель генеральной прокуратуры Белоруссии.

Он также уточнил, что «гражданин Лапшин находился в межгосударственном розыске и был задержан в соответствии с соглашением, которое действует между государствами СНГ».

3 февраля на пресс-конференции в Минске Лукашенко заявил: «Азербайджан обратился не к нам, в Интерпол». Чтобы придать правдоподобность своему заявлению Лукашенко обратился к главе МИД Белоруссии: «Так?». На что получил ответ: «Так точно. Это международное конвекционное право, мы его исполняем.

На это Лукашенко продолжил: «Мы, согласно решению Интерпола, его задержали. И согласно всем законам и порядкам, мы должны передать его Азербайджану».

Ранее представитель полиции Армении заявил, что полиция направляла запрос в Интерпол и получила ответ, что Лапшин никогда не находился в розыске по линии этой организации.

Блогер Александр Лапшин был экстрадирован из Белоруссии в Азербайджан, согласно «решению» прокуратуры Белоруссии. С «решением» согласились все инстанции белорусского суда. 7 февраля гражданин России и Израиля в спешном порядке был отправлен в Баку, где его обвиняют в публичных призывах к нарушению территориальной целостности Азербайджана и в отсутствии необходимых документов при пересечении государственной границы страны.