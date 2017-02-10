Москва, 10 февраля, 2017, 10:46 — ИА Регнум. В День дипломатического работника в почтовое обращение вышла памятная марка, посвященная погибшему в Турции послу, герою России Андрею Карлову, сообщает пресс-служба АО «Марка».

Почтовая марка, посвящённая Андрею Карлову

Памятная марка с портретом Карлова и изображением медали «Золотая Звезда» выпущена тиражом 135 тыс. экземпляров в серии «Герои Российской Федерации». Церемония гашения марки прошла на Моспочтамте, в ней приняли участие вдова Карлова Марина, генеральный директор МИД РФ Сергей Вязалов и глава «Почты России» Дмитрий Страшнов.

В торжественной Конверт с гашением новой марки будет храниться в музее министерства иностранных дел. Номинал марки — 19 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок». Нападение совершил бывший сотрудник турецкого спецназа Мевлют Мерт Алтынташ. Убийца был ликвидирован на месте происшествия.

Расследованием убийства занимается совместная российско-турецкая комиссия, сформированная по личной договорённости между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.