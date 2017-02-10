Пекин, 10 февраля, 2017, 06:21 — ИА Регнум. Поскольку деглобализация ударяет по мировой экономике, по-прежнему испытывающей на себе очень слабый рост, Китай будет защищать свой экспорт от эскалации экономического протекционизма, сообщает 10 февраля Global Times.

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«Мы не желаем торговых войн, но мы готовы к любым ответным мерам по защите экономических интересов Китая», — заявил глава комитета, занимающегося защитой торговли и расследованиями неправомерных действий в сфере международной торговли при Министерстве торговли КНР Ван Хэцзюн.

Его заявления, сообщает издание, стали ответом на введение чрезмерно высоких пошлин, накладываемых США и ЕС на китайскую сталь.

Власти США несколько ранее в феврале ввели антидемпинговые сборы в размере до 76,64% и антисубсидиарные пошлины в размере до 190,71% на импорт листов из нержавеющей стали и стальной ленты, произведенных в Китае. Еврокомиссия в конце января решила также ввести высокие пошлины на ряд китайской стальной продукции в размере от 30,7% до 64,9%.

Для китайской сталелитейной и сталепрокатной промышленности, чья средняя окупаемость составляет от пяти до десяти процентов, подобного рода налоги фактически означают уход китайских компаний с иностранных рынков, приводится на полосах издания мнение экономиста.

«Ситуация в сфере международной торговли ухудшается и станет еще более мрачной в 2017 году», — утверждает Ван, поясняя, что китайская алюминиевая и стальная продукция продолжат оставаться ключевыми мишенями для различного рода экономических мер со стороны других государств в нынешнем году.

По информации эксперта, китайский экспорт пострадал от рекордных 119 случаев применения к нему иностранных торговых мер и мер финансово-экономического расследования со стороны 27 стран и регионов в прошлом году, что на 36,8% выше, чем в 2015 году. В эти расследования было вовлечено китайских товаров на 13,34 млрд долларов США, что на 76% больше, чем годом ранее.

При этом, специалист полагает, что экономические расследования являются политизированными и используются рядом стран и регионов в целях экономического давления.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что согласно информации Китайской ассоциации чугуна и стали, в 2017 году Китай сохранит высокий уровень производства, а экспорт будет находиться в состоянии спада.