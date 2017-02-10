Вашингтон, 10 февраля, 2017, 04:16 — ИА Регнум. Строительство стены на границе Мексики и США обойдётся в $21,6 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на доклад Министерства внутренней безопасности США.

Mwilliams151 Длинная сплошная полоса в центре фото — стена, разделяющая американский Эль-Пасо и мексиканский Сьюдад-Хуарес

Как следует из документа, речь идёт о сооружении системы стен и заборов общей протяжённостью в две тысячи километров. Завершить строительство планируется до конца 2020 года.

Как передавало ИА REGNUM, в конце января президент США Дональд Трамп подписал указ о начале строительства стены вдоль границы с Мексикой. При этом он неоднократно обещал оплатить строительство за счёт мексиканского бюджета. В качестве одного из вариантов компенсации затраченных средств в Вашингтоне рассматривают возможность введения налога на импорт из Мексики в размере 20%.

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