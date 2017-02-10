Вашингтон, 10 февраля, 2017, 03:54 — ИА Регнум. Апелляционный суд в США признал законным запрет на реализацию указа президента Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики, передаёт агентство Reuters.

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Апелляцию на решение федерального суда Сиэтла, который временно приостановил выполнение президентского указа, подавало министерство юстиции США. Однако Апелляционный суд счёл, что реализация предусмотренных указом мер может нанести вред Соединённым Штатам, и оставил данное решение в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 120 дней программы приёма сирийских беженцев. В течение этого срока должна быть проведена ревизия программы приёма мигрантов и выработан план внесения в неё изменений, которые гарантировали бы, что лица, прибывающие в США не будут представлять угрозы для американских граждан.

Кроме этого, как минимум на месяц была приостановлена выдача американских виз для гражданах Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт приостановил действие указа после соответствующего запроса властей штатов Вашингтон и Миннесота. Дональд Трамп назвал решение судьи «смехотворным», заявив, что оно будет оспорено.