Вильнюс, 10 февраля, 2017, 00:57 — ИА Регнум. Страны Балтии будут просить США и НАТО «предпринять дополнительные меры» по обеспечению безопасности в регионе в преддверии крупных российских военных учений, запланированных на сентябрь, передает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опасность

«Мы видим, что риски растут, и мы обеспокоены предстоящими учениями «Запад — 2017», в рамках которых планируется размещение очень большой и агрессивной силы на наших границах. Это демонстративная подготовка к войне с Западом», — сообщила позицию прибалтийских стран президент Литвы Даля Грибаускайте после переговоров с коллегами из Эстонии и Латвии.

По словам президента, к моменту учений возможно введение «дополнительных планов обороны… дополнительных военных средств и введение более быстрого процесса принятия решений».

Стоит отметить, что по договору с Североатлантическим альянсом на территории Прибалтики уже размещен усиленный контингент военнослужащих НАТО, военный альянс направляет танки в Прибалтику и Восточную Европу в рамках миссии «Атлантическая решительность». В случае «возрастающей военной угрозы» со стороны России НАТО готово «в течение двух дней» развернуть в Прибалтике до 5000 военнослужащих дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в Учебный полк имени Великого гетмана Литовского Януша Радзивилла в Рукле уже прибыли военнослужащие батальонной боевой группы усиленного передового присутствия НАТО. Решение о размещении 4 батальонов в государствах Прибалтики и Польше было принято Варшавским саммитом НАТО в июле 2016 года «в ответ на военную угрозу со стороны России».