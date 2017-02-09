Вашингтон, 10 февраля, 2017, 00:02 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп раскритиковал договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сегодня, 9 февраля, пишет издание The Hill со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Этот договор был подписан в 2010 году, когда в США у власти была администрация президента Барака Хусейна Обамы. Договор предполагал сокращение развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и ядерных ракет стратегических бомбардировщиков до 700 единиц с каждой стороны. При этом количество боезарядов на этих ракетах не должно было превышать 1550 единиц (имеются ввиду разделяющиеся боеголовки МБР, — прим ред.).

Издание сообщает, что в ходе телефонного разговора президент Путин спросил у Трампа, намерен ли он продлить этот договор. Трамп прервался на некоторое время, чтобы уточнить у своих помощников, что это за договор. Затем Трамп вернулся к разговору и заявил, что договор СНВ-3 является плохим договором, заключенным администрацией Обамы. По мнению Трампа, этот договор был более выгоден Российской Федерации, чем США.

Стоит отметить, что в пресс-релизе Белого дома, выпущенного после телефонного разговора Путина с Трампом, ничего не сказано, обсуждали ли лидеры двух стран договор СНВ-3. После публикации The Hill представители Трампа отказались комментировать эту информацию. «Мы опубликовали текст этого разговора, больше нам нечего добавить», — сказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.