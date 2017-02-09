Ленинградская область, 9 февраля, 2017, 20:51 — ИА Регнум. В Ленинградской области в 2016 году на 13,7% снизилось число зарегистрированных преступлений, по сравнению с 2015 годом. Однако на 7,5% увеличилось количество убийств. Такие данные сегодня, 9 февраля, были озвучены на расширенном заседании коллегии Следственного управления СК РФ по Ленобласти, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Эдвард Мунк. Убийца. 1906

На фоне роста статистики по убийствам в минувшем году выросла и раскрываемость этих преступлений, составив более 90%. Раскрываемость случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, составила 91%. При снижении количества изнасилований на 12,8% их раскрываемость превысила 91%.

Всего же за истекший год в производстве Следственного управления находилось около 6,5 тысячи материалов проверок, почти 2,5 тысячи уголовных дел. Закончено расследование по 1260 уголовным делам, 985 дел в отношении 1053 обвиняемых были направлены в суд.

Возмещен причиненный преступниками ущерб на сумму не менее 359 миллионов рублей, а также наложен арест на имущество на сумму 207 миллионов рублей.

Кроме того, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти, в 2016 году было раскрыто 52 преступления прошлых лет. Выявлены две банды, действовавшие в основном на территории Кировского и Волховского районов области, все их активные члены взяты под стражу, а расследование уголовных дел по этим бандам находится на завершающем этапе.

Не допущены на территорию области в 2016 году насильственные экстремистские проявления и террористические преступления.

За преступления коррупционной направленности к уголовной ответственности привлечено 100 обвиняемых, в том числе два должностных лица органа местного самоуправления, 13 сотрудников МВД, 2 сотрудника ФСИН и 5 сотрудников ФССП России, 1 сотрудник МЧС России, 8 сотрудников Минздрава, 3 сотрудника Минкомсвязи и другие.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, принявший участие в заседании коллегии, отметил высокую раскрываемость преступлений, а также обратился к сотрудникам СКР с пожеланием усилить работу по недопущению роста числа обманутых дольщиков, по фактам несвоевременной выплаты заработной платы и нарушения налогового законодательства, а также по профилактике правонарушений.

«Каждый человек, решивший совершить противоправное деяние, должен осознавать неотвратимость наказания. И рост числа раскрытых преступлений — это лучшая их профилактика, Я абсолютно уверен в том, что опыт работы и подбор кадров позволят следственному управлению по Ленинградской области и дальше выполнять поставленные задачи по защите интересов государства и жителей нашего региона», — сказал Дрозденко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2015 году зарегистрированных преступлений в Ленобласти было на 4,2% больше по сравнению с 2014 годом. При этом число зарегистрированных умышленных убийств и покушений на убийство в позапрошлом году сократилось в регионе на 11%, на 22% было меньше случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

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Напомним, в целом по России в 2015 году раскрываемость следственными органами тяжких и особо тяжких преступлений составила 54,3%, убийств — до 92,5%, изнасилований — до 97,4%.