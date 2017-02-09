Бухарест, 9 февраля, 2017, 19:55 — ИА Регнум. Посол России в Румынии Валерий Кузьмин в интервью румынскому изданию Adevarul прокомментировал подарок, сделанный президентом РФ Владимиром Путиным президенту Молдавии Игорю Додону в ходе визита последнего в Москву в середине января, — карту исторической Молдавии XVII века. По словам Кузьмина, это было лишь доказательством общих исторических связей между Молдавией и Россией, но никак не оскорблением в адрес Румынии.

Kremlin.ru Игорь Додон, Владимир Путин

«Не думаю, что речь шла о карте «Великой Молдавии». Это была средневековая карта с Молдавским княжеством, которое тогда существовало. Это известный исторический факт. Если вам интересно мое мнение, это лишь доказательство общей истории между Молдавией и Россией. Этот подарок четко показывает, что наши отношения глубоко укоренены в истории», — сказал российский посол.

Как сообщало ИА REGNUM, румынские СМИ, политики и эксперты активно возмутились «дерзкому» подарку, который преподнес Владимир Путин Игорю Додону, — карте исторической Молдавии XVII века — и комментарию Додона о том, что, заключая Бухарестское мирное соглашение в 1812 году, России не стоило ставить границу по Пруту, но включить в свой состав всю территорию Молдавского княжества. «Тогда наша страна была бы целостной», — добавил он, имея в виду исторические молдавские территории, которые сегодня входят в состав Румынии и Украины.