Челябинск, 9 февраля, 2017, 19:41 — ИА Регнум. Бессрочная бесплатная приватизация жилья выгодна государству. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила депутат Законодательного собрания Челябинской области, член партии «Справедливая Россия» Ольга Мухометьярова.

Юрий Пименов. В комнатах (фрагмент)

Как отмечает депутат, при переходе жилья в собственность граждане начинают его оплачивать, пополняя тем самым бюджетную казну. «Целесообразно, социально необходимо продлить сроки бесплатной приватизации», — уверена эксперт.

«Во-первых, когда человек приватизирует жилье, так или иначе он начинает платить налог на имущество. Если брать во внимание, что сегодня налогооблагаемой базой у нас является кадастровая стоимость имущества, то это будет существенное поступление в бюджет. Во-вторых, бремя капремонта ложится на собственника жилья, соответственно, не на муниципальное образование, а на гражданина. Это снимает нагрузку с муниципалитета по содержанию жилья. В-третьих, для граждан это возможность передачи жилья по наследству, своим детям, родственникам или другим людям, которым они посчитали необходимым передать», — пояснила Ольга Мухометьярова.

Депутат также отмечает, что в настоящее время достаточно много жилья выделяется по социальному найму. Это и квартиры для детей-сирот, и для военнослужащих, и для переселенцев из ветхоаварийного жилья. Таким образом, по мнению законотворца, получается немалое количество собственности, которое требует содержания и обслуживания.

Резюмируя, Ольга Мухометьярова, отметила, что инициатива принесет в целом положительный эффект. Граждане, приватизируя жилье, обретут собственность, а государство, отдавая, получит дополнительные поступления в бюджет.

Напомним, ранее Госдума приняла поправку о бессрочной бесплатной приватизации жилья.

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