Госдума сделала бессрочной бесплатную приватизацию

Москва, , 11:23 — REGNUM Госдума приняла поправку о бессрочной бесплатной приватизации жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

Законопроект в первоначальной редакции продлевал бесплатную приватизацию жилья до 2020 года для отдельных категорий граждан, в том числе крымчан и жителей аварийных домов. По инициативе «Единой России» внесена поправка, которая сделает это право всеобщим и бессрочным.

Напомним, что ряд фракций принципиально выступал за бессрочную бесплатную приватизацию, прежде всего, ЛДПР и «Справедливая Россия».

По действующему законодательству приватизация завершается 1 марта текущего года. Ранее сроки окончания бесплатной приватизации неоднократно переносились: сначала до 1 марта 2010 года, затем — до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и до 1 марта 2017 года.

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