Москва, 9 февраля, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Законопроект, расширяющий возможности граждан по вопросам распоряжения их имуществом после смерти, комитет по законодательству рекомендовал Госдуме принять во втором, основном, чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля. Вводятся три новые конструкции: совместное завещание супругов, наследственный договор и наследственный фонд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Совместное завещание

Совместное завещание определяет порядок перехода прав на общее имущество супругов или имущество каждого из них в случае смерти, в том числе в случае смерти в одно и то же время. В таком завещании можно заранее решить, в какой последовательности, кому и какое имущество переходит в зависимости от ситуации. При этом после смерти одного из супругов совместное завещание не может быть отменено или изменено.

Наследственный договор

Наследственный договор может быть заключен наследодателем с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию. Условия этого договора будут определять порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к указанным лицам или к третьим лицам. Наследственный договор может также возлагать на наследников обязанность совершить после смерти наследодателя какие-либо действия имущественного или неимущественного характера. Требовать исполнения обязанностей, установленных наследственным договором, после смерти наследодателя смогут наследники, душеприказчик, пережившие наследодателя стороны наследственного договора, а также нотариус, который ведет наследственное дело, в период исполнения им своих обязанностей по охране и управления наследственным имуществом до выдачи свидетельства о праве наследования.

Наследственный фонд

Кроме того, вводится новый для российского права институт — наследственный фонд. Такой фонд создается физическим лицом, его управление должно осуществляться бессрочно или в течение определенного срока в соответствии с условиями, указанными в уставе фонда или ином внутреннем документе. Имущество фонда формируется путем передачи учредителем своего имущества при создании фонда и в ходе осуществления фондом своей деятельности, а также за счет доходов от управления имуществом фонда. Может допускаться передача третьим лицам всего или части имущества фонда, в том числе после смерти гражданина-учредителя фонда. Условия управления фондом не могут быть изменены после смерти гражданина, являвшегося учредителем фонда.

По мнению главы комитета Павла Крашенинникова («Единая Россия»), введение наследственных фондов может быть своего рода антиофшорной мерой. В настоящее время возможность учреждать наследственные фонды или трасты есть во многих странах мира, и зачастую российские предприниматели вынуждены переводить свой бизнес в офшорные зоны, чтобы учредить такой траст или фонд для решения вопросов по распоряжению своими активами после смерти.

Наиболее известным примером наследственных фондов за рубежом является фонд Альфреда Нобеля, из которого выплачиваются знаменитые нобелевские премии. Также широко известен фонд Роберта Боша, созданный основателем немецкого концерна, финансируемый за счет дивидендов от акций концерна, и предоставляющий гранты в образовании, медицине и культуре.

Комитет уточняет

Ко второму чтению парламентарии более детально проработали регулирование отношений в рамках новых институтов — наследственного договора, наследственного фонда и совместного завещания супругов. Кроме того, Гражданский кодекс дополняется положениями, регламентирующими порядок создания наследственных фондов, управления ими, и возможной ликвидации.

Так, в отношении наследственного договора поправками отдельно уточняется право наследодателя заключать не один, а несколько договоров с одним или несколькими лицами, которые призываются к наследованию. Одновременно предусматривается возможность расторжения договора наследодателем в одностороннем порядке в том случае, если выгодоприобретатель совершит действия, являющиеся основанием для признания его недостойным наследником.

Дополнительно вводится положение, запрещающее лицам, имеющим отношение к завещанию или наследственному договору (нотариусы, переводчики, свидетели, супруги, стороны по наследственному договору и др.) до открытия наследства разглашать сведения о содержании завещания или наследственного договора, их совершении, заключении, изменении или отмене.

Вступление в силу

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2017 года. «Важно отметить, что таким образом решается проблема так называемого «лежачего наследства в бизнесе» — потери бизнеса в период между датой смерти наследодателя и получением свидетельства наследником, составляющим полгода», — указал Крашенинников.

Предлагаемые изменения представляются необходимыми не только для предпринимательского сообщества, но и для всего населения страны, отмечает глава комитета. Совместные завещания супругов дают возможность снижать вероятность конфликтов с участием переживших супругов, родственников и других лиц, — в таких случаях не нужно делить совместную собственность, а затем решать вопрос о наследстве и наследниках. «Новые наследственные институты будут востребованы гражданами, расширят возможности наследодателей в вопросах распоряжения своим имуществом, помогут наследникам избежать сложных и неприятных процедур по разделу имущества», — заявил Крашенинников.