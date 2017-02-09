Вашингтон, 9 февраля, 2017, 09:12 — ИА Регнум. Снежный шторм, который в ближайшие часы обрушится на северо-восток США, стал причиной отмены более 1,5 тысяч авиарейсов в США. Об этом сообщает в четверг, 9 февраля, РИА Новости со ссылкой на сервис FlightAware.

Hans Снежный шторм

«На предупреждение пошли сразу 3 авиакомпании», — говорится в сообщении.

Так, компания JetBlue, работающая в основном в аэропортах Нью-Йорка (JFK) и Бостона, отменила почти 600 запланированных на ближайшее время рейсов. В свою очередь, компания American отказалась более чем от 400 вылетов из хабов в Нью-Йорке (LaGuardia) и Филадельфии. Кроме того, компания Southwest отменила около 180 рейсов.

По прогнозам синоптиков, мощные снегопады обрушатся в ночь на четверг, 9 февраля, на Нью-Йорк, Филадельфию, Питтсбург, Бостон и ряд других городов.