Краснодар, 9 февраля, 2017, 07:56 — ИА Регнум. Сборные России и Кот-д'Ивуара померятся силами и футбольным профессионализмом. Контрольный матч состоится 24 марта. Об этом официально сообщил Российский футбольный союз, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Rfs.ru Сборная России по футболу

Футбольная баталия пройдет в Краснодаре. Игроков двух сборных примет стадион «Краснодар». Время начала встречи пока не определено. Оно будет объявлено позднее.

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Российская сборная уже встречалась с футболистами сборной с берега Слоновой Кости, однако произошло это единожды, пишет «Спорт-Экспресс». Товарищеский матч, состоявшийся 15 августа 2012 года, завершился вничью — 1:1. Эта встреча стала последней для экс-капитана национальной команды Андрея Аршавина.

Как сообщало ИА REGNUM, первый матч, который состоялся на новом стадионе «Краснодар», прошел 9 октября прошлого года. На спортивной арене сборная России приняла футболистов Коста-Рики.

После встречи с футболистами Кот-д'Ивуара, сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Бельгии. Встреча состоится 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт».