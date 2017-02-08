Вашингтон, 8 февраля, 2017, 22:29 — ИА Регнум. Боевики «Исламского государства» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут вытеснены из сирийского города Ракка и иракского Мосула через шесть месяцев, заявил генерал-лейтенант ВС США Стивен Таунсенд, командующий международной операцией против террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, сообщает 8 февраля Reuters.

PACAF Пилоты ВВС США

Официальный представитель возглавляемой США коалиции полковник ВВС Джон Дорриан подтвердил заявление Таунсенда.

Напомним, новый президент США Дональд Трамп распорядился ускорить завершение военной кампании против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). К концу текущего месяца военные США должны подготовить план по разгрому боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, операция по освобождению иракского Мосула от террористов была начата в середине октября минувшего года. На текущий момент войсками Ирака отбита восточная часть города. Западный Мосул с 750 тысячами жителей пока остается под контролем экстремистов. В ночь на 8 февраля прошли телефонные переговоры между Трампом и президентов Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран договорились о совместной операции против боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), укрывающихся в сирийских городах Ракка и Эль-Баб.