Москва, 8 февраля, 2017, 21:04 — ИА Регнум. Прогноз явки на ближайших муниципальных выборах в Москве весьма неутешителен. 12−15% — весьма низкий показатель, особенно на фоне предстоящих президентских выборов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 февраля заявил политолог, генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций «АПЭК» Дмитрий Орлов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. День города

«Прогноз неутешителен — чуть выше 12−15%. Но это то, что мы можем говорить о сегодняшних тенденциях. Ситуация может измениться. Но если будет экстраполирована сегодняшняя тенденция на сентябрь, мы получим вот эту явку», — заявил Орлов.

«С точки зрения политической приемлемости и приемлемости для федеральной власти — эта явка низкая, особенно с учетом того, что весной 2018 года предстоят выборы президента», — подчеркнул он.

Между тем электоральная мобилизация для муниципальных депутатов сравнительно проста, поскольку они имеют дело с небольшими группами населения. При этом сами технологии такой мобилизации принципиально не отличаются от выборов других уровней, указал Орлов.

«Повестка должна быть максимально простой. Она не должна распадаться на многие компоненты. Одна центральная идея, две-три сопутствующие, связанные с каким-то наиболее значимым сюжетом, наиболее значимым компонентом проблемной повестки», — пояснил он.

По его мнению, решение вопросов проблемной повестки востребовано сегодня и от городской администрации в целом, и от префектур, районных управ, и от муниципальных депутатов. «В Москве нет чистых оппозиционеров, население не идеологизировано, а очень прагматично. Их протест, если он появляется, — это протест по поводу конкретных проблем, которые не решаются», — уверен эксперт.

Наибольшие шансы имеют те, кто предложит наиболее адекватные пути решения этих проблем, подчеркнул он. При этом политолог призвал участников избирательной гонки особое внимание обратить на методы трансляции своей повестки населению. Простой тезис, который проверен с помощью социологии, который воспринимается населением и который для него значим, надо активно и постоянно освещать.

В целом городским властям в проведении выборов и координации «не позавидуешь», отметил политолог. По его мнению, «это будет достаточно напряжённая и жёсткая кампания», в ходе которой необходимо наладить «диалог с проблемными группами, чтобы они не превращались в протестные группы и затем не консолидировались в протестное движение».

При этом серьёзные действия властей по фальсификации результатов или отсеву недовольных на ближайших выборах весьма маловероятны, считает генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций «АПЭК».

«Более того, (мэр Москвы) Сергей Собянин пришел с повесткой легитимности, и он постоянно её использует — чтобы осуществлять честное управление на основе легитимного выбора», — добавил он.

8 февраля в пресс-центре ИА REGNUM прошло заседание клуба муниципальных депутатов Москвы. Тема встречи — «Эффективная стратегия участия в московских муниципальных выборах 2017 года». Участники обсудили основные сценарии московских муниципальных выборов: текущее состояние, возможные риски и перспективы для кандидатов от власти и от оппозиции, а также эффективные избирательные технологии для муниципальных выборов.