Москва, 8 февраля, 2017, 17:55 — ИА Регнум. Издательство «Просвещение» по итогам 2016 года увеличило свой совокупный тираж на 16,4% — до 79,12 млн экземпляров, сообщает агентство экономической информации ПРАЙМ. В 2015 году этот показатель составлял 67,96 млн экземпляров. «Просвещение» в течение последнего времени уверенно демонстрирует рост выпускаемой продукции, отмечает ПРАЙМ. «В 2016 году издательством было выпущено 79,12 млн экземпляров продукции, среди которых учебники — 30,33 млн экземпляров, а также рабочие тетради, учебные и методические пособия, картографические издания совокупным тиражом 48,79 млн экземпляров», — заявила директор по производству издательства Ольга Морозова.

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Итоговые цифры «Просвещения» по тиражу за прошлый год, отмечает ИА «Росбалт», даже выше, чем ранее сообщали специалисты отрасли. Так, директор Российской книжной палаты (РКП) Елена Ногина, подводя итоги работы отрасли в 2016 году в интервью ТАСС, ранее отмечала, что в РКП было зарегистрировано 4657 наименований вышедших в 2016 году книг «Просвещения» тиражом 60 849,36 тыс. экземпляров (у двух других лидеров в этой области у «Эксмо» — 8385 и 41 461,04 тыс., у АСТ — 7198 и 34 275,24 тыс. соответственно). В пресс-службе «Просвещения» прокомментировали, что Книжная палата продолжает регистрацию тиражей издательства, вышедших в 2016 году.

В целом, по словам Ногиной, около 117 076 наименований книг и брошюр было издано в России в 2016 году, что на 4% больше, чем в 2015 году. «Статистика 2016 года очень утешительная — по количеству названий мы почти на 4% опережаем 2015 год. То есть кризис, о котором много говорят, в книгоиздании не силен», — заявила Ногина, отметив, что тенденция к росту наименований выпущенных в стране книг началась в 2014 году. В то же время количество тиражей сократилось на 2,8% и составило 446 274,4 тыс. экземпляров. «По тиражам мы меньше, но это мировая практика, потому что применяют другие, современные технологии, например, книги по требованию, под заказ», — пояснила директор Российской книжной палаты.

Издательство «Просвещение» было создано в 1930 году и сейчас является одним из крупнейших в России производителем учебной литературы и пособий. За все время существования издательством было выпущено более 10 млрд экземпляров учебников и учебных пособий.