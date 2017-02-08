Москва, 8 февраля, 2017, 13:22 — ИА Регнум.



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Федеральная антимонопольная служба надеется, что решение об ограничении участия государства в экономике страны будет принято в ближайшее время, заявил заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам проконкурентных и антиконкурентных региональных практик.

«Предусмотрен комплекс мер по ограничению доли государства в экономике России. Надеемся, что решение будет принято в ближайшее время, потому что документ готовился еще прошлой осенью, он проходил несколько кругов обсуждения со всеми органами власти, предпринимательскими и общественными объединениями, и с нашей точки зрения он готов», — сказал Цыганов.

Главную угрозу конкуренции, по мнению ФАС, представляет само государство, и ведомство предлагает указом снижать государственное участие в экономике. ФАС предлагает сокращать рыночную долю государственных и муниципальных компаний и избавляться от уже существующих.

Напомним, проект президентского указа, утверждающий национальный план развития конкуренции в 2017—2019 годах, доработан и внесен в правительство РФ. Суть документа в том, что ФАС просит Владимира Путина защитить конкуренцию от чиновников.

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