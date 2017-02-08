Белгород, 8 февраля, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко на пресс-конференции 8 февраля опроверг слухи о своей отставке, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Этот год выборный. Срок моих полномочий истекает в октябре 2017 года, и мне ничего не мешает пойти на очередной срок. Я планирую воспользоваться этим правом. Вариант отставки не рассматривается», — завил глава региона на пресс-конференции.

Шестой губернаторский срок Евгения Савченко истекает в 2017 году, из-за чего СМИ стали активно обсуждать его возможную отставку. О том, что сразу несколько регионов могут лишиться губернаторов, стало известно 5 февраля. В список попадающих под «сокращение» губернаторов вошли в том числе глава Рязанской области Олег Ковалев, глава Карелии Александр Худилайнен, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, новгородский губернатор Сергей Митин, а также глава Ивановской области Павел Коньков и глава Пермского края Виктор Басаргин. Басаргин ушел в отставку 6 февраля, а 7 февраля глава Бурятии Вячеслав Наговицын также заявил, что покидает пост.

Когда Савченко неожиданно назначил пресс-конференцию на 8 февраля, многие решили, что он продолжит список «отставных» губернаторов. Новость о пресс-конференции, тема которой не была объявлена заранее, вызвала ажиотаж, и некоторые СМИ, не дождавшись ее итогов, уже объявили об уходе Савченко с поста.

Евгений Савченко руководит регионом уже более 23 лет. Он возглавил администрацию Белгородской области в 1993 году по назначению президента Бориса Ельцина, победил на выборах в 1995 году, а также в 1999 и 2003. В 2007 году кандидатуру Савченко на пост главы региона внес президент Владимир Путин и утвердили депутаты регионального парламента. На губернаторских выборах 14 октября 2012 года Евгений Савченко снова одержал победу, получив 77,64% голосов избирателей.

При этом политологи отмечали, что хотя губернаторский срок Савченко истекает в 2017 году, он в последний раз может вполне успешно выступить на выборах. Например, политолог Владимир Слатинов считает, что в 2017 году Савченко вполне еще может стать губернатором, но седьмой срок станет его последним в должности главы региона — из-за преклонного возраста. Евгений Савченко родился 8 апреля 1950 года — в этом году ему исполняется 67 лет. Он является рекордсменом по длительности нахождения на посту среди российских губернаторов и считается одним из самых «крепких» губернаторов не только в Центральном Федеральном округе, но и во всей стране.