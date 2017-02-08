Могадишо, 8 февраля, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Выборы президента Сомали должны состояться 8 февраля в условиях жесткого контроля со стороны служб безопасности, которые перекроют дороги и закроют аэропорт. Об этом сообщает Associated Press.

The-star.co.ke Выборы президента Сомали

Опасения возможных терактов со стороны боевиков группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привели к тому, что выборы президента будут проходить на хорошо охраняемой военной базе, которая раньше использовалась ВВС страны.

В президентских выборах будут участвовать 22 кандидата. Среди них действующий президент Сомали Хасан Шейх Махмуд, считающийся фаворитом гонки.

Напомним, ситуация в Сомали остается напряженной. Накануне выборов, 7 февраля, в Могадишо прогремело три выстрела, несмотря на то, что ответственность за теракт не взяла ни одна организация, подозрения пали на группировку «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая выступает против проведения выборов в стране.