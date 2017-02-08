Москва, 8 февраля, 2017, 10:29 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский осудил решение президента Белоруссии Александра Лукашенко выдать Азербайджану гражданина России Александра Лапшина, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Белоруссия дала разрешение выдать Лапшина Азербайджану, ему там грозит восемь лет — он Карабах посетил. Это же идиотизм, он имеет право быть там, где считает нужным, Карабах — никем не отрегулирован вопрос, он гражданин России», — отметил парламентарий.

«Вот вам братская республика, братские народы. Вот Украина не стала давать разрешение — у него (Лапшина) три паспорта: израильский, украинский, российский — только Белоруссия дала. Зачем ей это нужно? Уколоть. Великая Белоруссия вот отдала русского Лапшина на растерзание в Баку, как хорошо, партизан Лукашенко добился великого успеха», — иронизирует Жириновский.

В середине декабря 2016 года Лапшин написал, что его задержали в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в «черный список» за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что у Минска нет никаких оснований не выдавать Баку блогера Лапшина, который находился в международном розыске.

МИД России, комментируя ситуацию возможной выдачи Белоруссией Лапшина, заявил, что депортация российских граждан в третьи страны недопустима.