Москва, 8 февраля, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский осудил тщеславие миллиардера Андрея Мельниченко, владельца самой большой яхты, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«Наш миллиардер Мельниченко, капитал 8 млрд, самая дорогая в мире яхта, самая длинная, семь этажей, каюты, и ночной бар, и под водой рыбок наблюдать будет, его гости», — отметил депутат Госдумы.

«Ни один человек этого не делает, ни из семейства Ротшильдов, Рокфеллеров, Дюпонов — самые богатые люди на Западе не позволяют этого, скромно всегда одеты, а этот «гуляй, Вася», — возмущен парламентарий.

«Это же деньги народа, издеваются, хотя бы сидели молчали, чтобы мы их не видели и не слышали, но ему же хочется», — говорит Жириновский.

Андрей Мельниченко, занимающий одиннадцатую строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes, получит свою новую парусную яхту после пяти лет строительства на верфи Nobiskrug. Передача запланирована уже на ближайшую весну, а пока 5 февраля судно покинуло Киль и отправилось на ходовые испытания в Средиземное море. По данным телерадиокомпании NDR, стоимость яхты составила €400 млн. А состояние основного владельца «Еврохима» Андрея Мельниченко Forbes оценивает в $8,2 млрд.