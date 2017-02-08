Киев, 8 февраля, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Обороняющие Москву и центральный промышленный район подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ВКС РФ находятся в состоянии высшей степени боеготовности с вечера 7 февраля. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Минобороны устроило внезапную проверку боеготовности ВКС: по тревоге поднят весь личный состав дивизионов «С-300», «С-400» и «Панцирь-С». В рамках учений военные совершили марши к местам погрузки техники на ж/д платформах.

Также они были направлены на запасные позиции. Согласно плану учений, военные развернут технику в назначенных районах и заступят на боевое дежурство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что по указу Верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина в ВКС РФ началась внезапная проверка.

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