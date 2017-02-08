Среда, 08 Февраля 2017 года
02:26:09 МСК

Подразделения ПВО в Москве приведены в высшую степень боеготовности

Общество
Подразделения ПВО подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил
«С-300»
Иллюстрация: Минобороны России
«С-300»

Москва, 8 февраля 2017, 01:58 — REGNUM  Подразделения противовоздушной обороны ВКС России, обеспечивающие оборону Москвы и центрального промышленного района, вечером 7 февраля были приведены в высшую степень боеготовности. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Сообщается, что подразделения ПВО подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил. В проверке задействван весь личный состав дивизионов «С-300», «С-400» и «Панцирь-С».

Как сообщили в Минобороны, военнослужащие совершили марши на запасные позиции и к местам погрузки техники на железнодорожные платформы, после чего должны отправиться в назначенные районы, где развернут технику и заступят на боевое дежурство.

Отмечается, что во время маршей военные продемонстрировали навыки преодоления участков заражённой местности, отражения нападения разведывательно-диверсионных групп, а также преодолели труднопроходимых районы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные учения
Главное сегодня
NB!
08.02.17
Госдума обсудит приватизацию жилья: Бессрочная, бесплатная и для всех
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
07.02.17
«Какой нацией мы хотим быть?»: президент Румынии инициирует референдум
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
07.02.17
Италия: «Кремль влияет на предвыборную гонку во Франции»
РимИталия Выборы президента Франции Политика
NB!
07.02.17
Елена ХаненковаХорошо ли России в союзе с врагами США?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
Николай ПетрушенкоЛукашенко: «Ядерное оружие малой мощности уже создаётся»
МинскБелоруссия Ядерное оружие Политика
NB!
07.02.17
Скандал с немецким послом на Украине. Киев хочет выгнать посла Райхеля
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
07.02.17
«Отношения с Россией и коррупция – два главных вызова для Украины»
ВильнюсЛитва Реформы на Украине Политика
NB!
07.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMРазмежеваться с Россией в атомной энергетике — это чистое безумие: обзор
КиевУкраина Атомная энергетика Экономика
NB!
07.02.17
Путин подписал закон, декриминализирующий побои в семье
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
07.02.17
Минпромторг РФ хочет в 2017 году запустить программу поддержки бедных
МоскваРоссия Бедность в России Экономика
NB!
07.02.17
«Мужики, ну что вы делаете?» Аксёнов в шоке от ремонта дорог в Крыму
СимферопольРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Экономика
NB!
07.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 7 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
07.02.17
«СР» в Госдуме берет на контроль ситуацию с нападением на журналиста REGNUM
МоскваРоссия Жизнь ИА REGNUM Происшествия
NB!
07.02.17
The Daily Mail: «в «Юнармию» за год завербовали 42000 детей»
ЛондонВеликобритания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
07.02.17
Михаил ДемуринБелоруссия — оселок внешнеполитической эффективности России
МинскБелоруссия Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Политика
NB!
07.02.17
Грызлов: Киев игнорирует решение об отводе тяжелых вооружений
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
07.02.17
Американский дипломат едет на тайную встречу в Пермь
ПермьРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
Бурятия: Алексею Цыденову «придется сделать невозможное»
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
07.02.17
Ле Пен считает антироссийские санкции самой большой глупостью
ПарижФранция Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
07.02.17
Станислав ТарасовНационализм, породивший войну: Баку и Киев на «линии распада»
МоскваРоссия Поиски энергетической независимости от России Политика
NB!
07.02.17
Трамп заявил, что не знает Путина и не занимается делами в России
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
Госдума в марте обсудит «лесную амнистию»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
ещё главное