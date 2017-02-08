Вашингтон, 8 февраля, 2017, 06:36 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить правило о минералах из «Закона Додда — Франка» 2010 года. Новость об этом, со ссылкой на неназываемые источники в Белом доме, передает Reuters 8 февраля.

USAID Guinea Добыча алмазов в Сьерра-Леоне

На прошлой неделе Конгресс США уже отменил пункт «Закона Додда — Франка», требующий от нефтяных, газовых и горнодобывающих компаний США раскрывать платежи иностранным правительствам.

Теперь речь идет о пункте, согласно которому компании должны отчитываться о происхождении природных ресурсов, экспортируемых из охваченных войной районов Африки. В частности, проверка касается экспорта «кровавого» золота, тантала, олова и вольфрама, добытых в Конго и других «конфликтных» африканских странах.

Данная мера поддерживается правозащитными группами, однако давно вызывает протест бизнес-сообщества — экспортеры заявляют, что проследить всю цепочку поставок сырья из Африки «стоит слишком много денег», а иногда это просто невозможно. В 2014 году апелляционный суд США частично отменил правило о «конфликтных минералах», однако большая часть требований осталась в силе.