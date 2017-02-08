Пекин, 8 февраля, 2017, 05:37 — ИА Регнум. МИД Китая советует администрации президента США Дональда Трампа «освежить в памяти» историю Второй мировой войны и, в частности, спорных островов в Южно-Китайском море, передает Reuters 8 февраля.

Liu jianhua Карта Южно-Китайского моря в национальном образовательном центре. Нанкин. КНР

Министр иностранных дел КНР Ван И опубликовал заявление, в котором напомнил, что по Каирской декларации 1943 года и Потсдамской декларации 1945 Япония должна была вернуть Китаю все оккупированные территории.

«В 1946 году китайское правительство с помощью Соединенных Штатов открыто и в соответствии с законом забрало острова Наньша и рифы, которые занимала Япония… — сообщил Ван И. — Впоследствии некоторые страны вокруг Китая использовали незаконные методы, чтобы занять некоторые из островов Наньша и рифы, и именно это создало так называемый спор в Южно-Китайском море».

По словам Ван И, Китай «стремится к переговорам» со всеми сторонами спора, в соответствии с историческими фактами и нормами международного права, чтобы мирно решить эту проблему. Однако его «позиция не изменится».

Южно-Китайское море, ежегодный транзит товаров по которому достигает $5 трлн, является местом пересечения интересов Брунея, Малайзии, Филиппин, Тайваня, Вьетнама, Индонезии, Австралии и Китая. КНР ведет экспансионистскую политику в акватории моря, которое традиционно считает «своим».