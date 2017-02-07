Москва, 8 февраля, 2017, 01:58 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны ВКС России, обеспечивающие оборону Москвы и центрального промышленного района, вечером 7 февраля были приведены в высшую степень боеготовности. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Минобороны России «С-300»

Сообщается, что подразделения ПВО подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил. В проверке задействован весь личный состав дивизионов «С-300», «С-400» и «Панцирь-С».

Как сообщили в Минобороны, военнослужащие совершили марши на запасные позиции и к местам погрузки техники на железнодорожные платформы, после чего должны отправиться в назначенные районы, где развернут технику и заступят на боевое дежурство.

Отмечается, что во время маршей военные продемонстрировали навыки преодоления участков заражённой местности, отражения нападения разведывательно-диверсионных групп, а также преодолели труднопроходимые районы.