Минск, 7 февраля, 2017, 17:47 — ИА Регнум. Верховный суд Белоруссии признал экстрадицию гражданина России и Израиля блогера Александра Лапшина в Азербайджан законной. Рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании, передает belta.by.

Александр Лапшин

Судья Верховного суда огласил резолютивную часть постановления публично, в присутствии прессы. Александр Лапшин в зале суда не присутствовал.

«Верховный суд постановил: жалобу Лапшина, его защитника и адвоката на постановление судьи Минского городского суда от 26 января о признании законным постановления заместителя генерального прокурора Беларуси о выдаче Лапшина Азербайджанской Республике для осуществления уголовного преследования оставить без удовлетворения. Постановление является окончательным, обжалованию и опротестованию не подлежит», — говорится в постановлении Верховного суда.

«После вердикта Верховного суда решение об экстрадиции вступает в силу и подлежит исполнению органами внутренних дел», — заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры Белоруссии Петр Киселев.

Адвокат Александра Лапшина Наталья Шекина сообщила журналистам, что рассмотрение жалобы не продлилось и получаса.

Ожидающий экстрадиции Лапшин пока не будет доставлен в Азербайджан в связи с тем, что его супруга официально обратилась к белорусским властям с просьбой о предоставлении ему дополнительной защиты. «Она обратилась в отдел по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома с просьбой о предоставлении мужу дополнительной защиты», — сообщила адвокат.

«Как и ожидалось, отказал Верховный суд. Единственное, что осталось — мы подали ходатайство о предоставлении допзащиты, пока идёт его рассмотрение, Саша остается в РБ. Я все же очень надеюсь, что разум и желание не превращать Сашу в заложника, а само дело — в великий прецедент, когда туристов начнут выдавать пачками всего лишь за посещение спорных территорий третьим государствам победит. В конце концов, это должны понимать все стороны, участвующие в деле», — написала супруга Лапшина в Facebook.

МИД Израиля внимательно следит за развитием событий по делу блогера Александра Лапшина, заявил пресс-секретарь МИД страны Эммануэль Нахшон в беседе с news. am.

«Мы внимательно следим за развитием событий по делу г-на Лапшина и находимся на связи с соответствующими сторонами по дипломатическим и консульским каналам», — заявил представитель МИД Израиля.

Александр Лапшин был задержан в Минске в декабре 2016 года по запросу Азербайджана. В январе Генеральная прокуратура Беларуси приняла решение об экстрадиции Александра Лапшина в Азербайджан. Блогер обжаловал это решение в Минском городском суде, который 26 января признал законным постановление заместителя генерального прокурора Беларуси о выдаче Александра Лапшина для осуществления уголовного преследования по статьям 281.2 и 318.2 УК Азербайджана.

Как ранее передавало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 февраля на пресс-конференции в Минске фактически огласил сегодняшнее решение Верховного суда Белоруссии.

Азербайджан обратился с этим вопросом не в Белоруссию, а в Интерпол, сказал Лукашенко. «Его задержали согласно решению Интерпола. И согласно всем законам и порядку мы должны передать его Азербайджану. Конечно, мы можем его вообще выпустить, но это будет неправильно», — отметил президент.

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Глава государства также сказал, что оснований не передавать Лапшина Азербайджану нет никаких. «Вы говорите — идет обжалование и прочее, я уверен, что суд все равно поддержит наше решение, потому что оно законно», — подчеркнул он.

В беседе с ИА REGNUM, белорусский адвокат, попросивший не называть своего имени, комментируя слова президента Белоруссии, высказал мнение, что слова Александра Лукашенко— это прямое и явное давление на суд. По словам юриста, однозначно, что ни один белорусский судья при всём желании не осмелиться вынести отличающееся от мнения президента страны решение.