Москва, 7 февраля, 2017, 17:26 — ИА Регнум. Фракция «Справедливая Россия» намерена поднять в Госдуме вопрос о нападении на шеф-редактора Дальневосточной редакции ИА REGNUM Алексея Иванова, заверил депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

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«В Приморье, в Дальнегорске, совершено нападение на журналиста: шеф-редактор Дальневосточной редакции ИА REGNUM Алексей Иванов в больнице. Речь здесь идет не только о воспрепятствовании его профессиональной деятельности — я вижу в этом и политическую подоплеку», — написал Тумусов в Facebook.

«На федеральном уровне сюжет малоизвестен, однако чрезвычайно показателен: Алексей Иванов защищал в своих публикациях мэра Дальнегорска Игоря Сахуту, на которого за последние месяцы заведено уже второе уголовное дело. Сахута избран от «Справедливой России», и уже один этот факт очень мешал высокопоставленным чиновникам», — указывает Тумусов.

«Обвинения (мэру) сначала были предъявлены в закупке жилья по завышенным ценам (хотя мэрия моногорода многократно подчеркивала, что все конкурсные процедуры проводились открыто), а затем — в покровительстве фирме по уборке города. Вот только других компаний, которые могли бы выйти в Дальнегорске на торги, попросту нет. Но был бы оппозиционер — а дело найдется», — подчеркивает парламентарий.

«И последние сомнения исчезают после избиения журналиста. К закону все это не имеет никакого отношения, если только не говорить об Уголовном кодексе, статьи которого нужно применить к заказчикам и исполнителям и избиения, и преследования мэра города. Наша фракция будет поднимать этот вопрос в Думе и возьмет ситуацию под контроль», — пообещал парламентарий.

6 февраля в городе Дальнегорске Приморского края совершено нападение на шеф-редактора Дальневосточной редакции ИА REGNUM Алексея Иванова. Неизвестный напал на сотрудника агентства около 20:00 по местному времени. Редакция ИА REGNUM не исключает, что нападение могло быть связано с профессиональной деятельностью журналиста.