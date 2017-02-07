Санкт-Петербург, 7 февраля, 2017, 11:54 — ИА Регнум. В Конституционном суде России Государственная дума просит признать оспариваемые петербургским Законодательным собранием нормы Градостроительного кодекса соответствующими Основному закону. Об этом сообщила полномочный представитель Госдумы в КС Татьяна Касаева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ksrf.ru КС РФ

Сегодня, 7 февраля, КС РФ рассматривает жалобу петербургского парламента, который требует признать неконституционными часть 41 статьи 63 Градостроительного кодекса, а также статью 23 федерального закона, благодаря которому в кодекс были внесены поправки. Изменения были внесены в 2014 году, они касаются особенностей градостроительной деятельности в Москве и Санкт-Петербурге. С того момента Правила землепользования и застройки в двух столицах утверждают не городские парламенты, а высшие исполнительные органы власти субъектов. По мнению Заксобрания Петербурга, оспариваемые нормы позволяют вмешиваться в распределение компетенции между органами законодательной и исполнительной власти, и это нарушает не только конституционный принцип разделения властей, но и принцип равноправия субъектов РФ.

Выступая на слушаниях по этому делу в КС, Татьяна Касаева пояснила, что, когда Госдума принимала упомянутые поправки, она учла особенности местного самоуправления в городах федерального значения, и составляла документ таким образом, чтобы его действие было наиболее актуальным и удобным для мегаполисов.

«Федеральный законодатель обладает возможностью перераспределения властных полномочий между органами государственной власти различных уровней», — сказала Касаева. При этом требуется соблюдать «ясность, четкость, непротиворечивость» и не допускать закрепления за субъектами неопределенных по объему и адекватности полномочий.

По мнению Госдумы, утверждение Смольным правил землепользования и застройки не нарушает установленный Конституцией принцип равноправия субъектов РФ: хотя в других регионах этим занимаются законодательные органы власти, Госдума учла особенности Москвы и Петербурга — численность населения, вопросы работы городского хозяйства и сохранения культурного наследия, после чего целенаправленно наделила полномочиями по представлению Генерального плана именно исполнительные органы власти.

Так как Генплан первичен, на его основе составляют Правила землепользования и застройки, и туда нужно постоянно вносить мелкие изменения в связи с активным развитием мегаполисов, закономерно отнести и правила к компетенции исполнительной власти, посчитали в Госдуме.

«Федеральный законодатель стремился упростить процедуру определения правил землепользования и застройки», — подчеркнула Касаева. Иной вариант, по ее мнению, «утяжелил и усложнил бы саму процедуру внесения соответствующих поправок». Она отметила, что сам заявитель называет имеющийся порядок «упрощенным», что и говорит о мотивах Госдумы. К тому же, претензия Заксобрания Петербурга о том, что такой подход не позволяет учитывать многообразие точек зрения при определения Правил, не состоятельна, убеждена Касаева.

«ЗакС может влиять на содержание правил землепользования и застройки, используя механизм депутатского контроля: писать депутатские запросы, создавать комиссии, участвовать в обсуждении. Эти способы активно используются. <…> Депутаты в ходе работы комиссий могут выражать свое мнение, участвовать в голосовании, задавать вопросы и так далее. Не стоит забывать и о значении механизма публичных слушаний, в которых могут участвовать депутаты. <…> Они могут обратиться с депутатским запросом в прокуратуру, если, по их мнению, исполнительный орган власти нарушил законодательство в установлении правил землепользования», — сказала Касаева.

Учитывая изложенное, она уверена, что в федеральных городах успешно «реализуется механизм сдержек и противовесов», поэтому признавать оспариваемые нормы неконституционными нецелесообразно.