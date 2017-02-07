Москва, 7 февраля, 2017, 11:09 — ИА Регнум. В Воздушно-космических силах России 7 февраля началась внезапная проверка по решению Верховного главнокомандующего, заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Шойгу

Мероприятия по приведению в высшую степень боевой готовности начались с 9:00 мск. Особое внимание при проверке будет уделено состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии.

«Со всеми проверяемыми воинскими частями, подразделениями провести тактические учения и контрольные занятия», — сказал Шойгу. Также он распорядился обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов и исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности и природной среде.

Для выполнения поставленных задач Генштабу поручено сформировать контрольные группы и организовать их работу в главном командовании, объединениях, соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил.