Пекин, 7 февраля, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Ряд международных экспертов полагает, что избрание на пост президента США Дональда Трампа серьезно изменит существующий миропорядок. В частности, многие ждут от Москвы и Вашингтона объединения в совместном сдерживании Пекина. Редакция китайского информационного агентства «Сина синьвэнь» рассказала читателям почему дружба между Россией и Соединенными Штатами невозможна.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Москва однажды доверилась Вашингтону. Михаил Горбачев попробовал перенять заокеанский опыт, в результате чего крупнейшее государство мира и единственный оппонент США в то время — Советский Союз — просто перестал существовать», — отмечают авторы статьи.

В начале 1990-х годов Россия вновь обратилась за помощью Штатов, в результате — глубочайший экономический кризис, сокращение ВВП, масштабная инфляция, рост безработицы и обнищание населения. Но Россия справилась со всем этим с приходом сильного лидера Владимира Путина, который навсегда уяснил, что верить США губительно.

«Россия неоднократно обжигалась, доверяя США. Очевидно, что третьей ошибки не будет. Противостояние между Москвой и Вашингтоном не может быть преодолено — слишком долго стороны воспринимают друг друга в качестве главных противников. Экономические санкции и расширение НАТО на восток неминуемо ведет лишь к усложнению отношений между двумя странами», — сообщает «Сина синьвэнь».

Россия понимает, что Америке верить нельзя, и действия Трампа не смогут убедить в обратном. Корректировка внешнеполитического курса США, проводимая новым президентом, не приведет к полноценному сотрудничеству России и Соединенных Штатов, максимум на что может рассчитывать Вашингтон — «небольшая оттепель», ни о каком союзе против КНР даже речи быть не может.

Идея Дональда Трампа об объединении РФ и США против КНР — это всего лишь миф, в который новая администрация очень пытается поверить. Китай и Россию связывают долгие и прочные партнерские отношения, которые ни одна из сторон не станет разрывать из-за «туманной и очень сомнительной перспективы».

«Даже если Москва решит выступить против Пекина, то она в любой момент может оказаться между молотом и наковальней в экономическом противостоянии Китая и США. Лишь объединившись с Китаем Россия сможет стащить Америку со священного алтаря и лишить ее роли мирового полицейского», — добавляют в заключении авторы статьи.

Китайцы уверены, что избрание Дональда Трампа не изменит существующей международной обстановки. Авторы материала заявляют, что КНР нечего боятся — ни один союз США с какой-либо страной не сможет сдержать бурный рост китайского влияния.